Kan donduran cinayette yeni detaylar

Edirne'de kan donduran vahşette yeni detaylar ortaya çıktı. Altınları eve saklamış

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  • 11.04.2022 10:33
  • Güncelleme: 11.04.2022 11:59
Kan donduran cinayette yeni detaylar
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Edirne’de kan donduran vahşette yeni detaylar ortaya çıktı. Altınları eve saklamış

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşanan ve aynı aileden 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cinayete kurban giden dede Mehmet Güner’in kendisine ait olduğu iddia edilen altınları ve nakit parayı evdeki elektrik panosuna sakladığı ve kızlarına “ben size evde bir yerde ölüm parası sakladım” dediği öğrenildi.

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Uzunköprü’ye bağlı Elmalı köyünde yaşanan vahşetle ilgili ortaya çıkan yeni gelişmeler, olayın derinliğini bir kez daha ortaya koydu. Milyonlarca lira değerindeki altınlar için katledilen Güner ailesinin komşuları olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Köyde yaşayan vatandaşlar tedirgin olduklarını ifade ederek, böyle bir olayın yaşanacağının akıllarının ucundan bile geçmeyeceğini söylediler.

Altınlar elektrik panosundan çıktı

Köy halkından muhtarlık azası İsmet Gürler, cinayet sonrasında evde olduğu iddia edilen para ve altınların olay günü güvenlik güçleri tarafından arandığını fakat bulunamadığını, yapılan ikinci aramada ise bahsi geçen altın ve paranın evde bulunan elektrik panosundan çıktığını söyledi. Gürler, “O gün için kumandanlar, Jandarmalar gelmişti bu parayı aramak için. İkinciye tekrar geldiler. Her tarafı aradılar. Bir şey çıkmadı ama sonra çıkarken elektrik kutusunu çekti kumandan. Salladı onu, içinde bir şey sallandı. Kilitliydi. Onu levye demir ile açtık. İçinden bir poşet çıktı. Poşeti yırttı Jandarma, bir miktar para çıktı cüzdanın içinde. Aşağı yukarı 30 – 35 bin lira para çıktı. Birkaç tane altın çıktı" dedi.

“Size ölüm parası sakladım”

Gürler, katledilen Mehmet Güner’in daha önce kızına evde sakladığı paralardan bahsettiğini söyledi. Gürler, “Babası daha önce kızına söylemiş. Ben size bir miktar ölüm parası sakladım bir yere. Ama sonra o para bulundu. Bu olayı kim yaptı? Bilmiyorum. Tedirginiz. Bu olayı yapanın bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

Köy bakkalı konuştu: “Böyle bir şey tarihte görülmemiştir”

Elmalı köyünde bakkal ve kahvehane işleten Tuncay Keser, yaşanan olaydan sonra akşam saatlerinde dükkânını erken kapattığını ve köy halkının korkudan erkenden evlerine gittiğini ifade ederek, “Böyle bir olayın yaşanacağı kimsenin aklına gelmezdi. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Köy olarak herkes tedirgin. Herkes korkuyor. Köy yerlerinde bir bakkalın, bir kahvenin saat 9’da kapanması tarihte görülmemiştir. Herkes korkudan evinde gidiyor. Köy olarak bu olayın failinin bir kişi olacağına kimse inanmıyor, kimse böyle düşünmüyor. Olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz. Köy olarak çok tedirginiz. Bunu yapanların cezasını bir an önce kessinler, köy halkı olarak bu faillerin kim olduğunu öğrenmek istiyoruz” dedi.

Köy halkından Sebahattin Akman, olayın arkasında başka birilerinin olduğundan şüphelendiğini ifade ederek, bir kişinin dört kişiyi katletmesine imkân olmayacağını söyledi. Akman, “Bütün köy olarak böyle bir olayın yaşanmasına şaşırdık. Olayla ilgisi olduğu söylenen çocuğun böyle bir şey yapacağı kimsenin aklına gelmezdi. Ailesiyle birlikte Sipahi köyündeki cevizlikte çalışırlardı. Sonra ailecek Tekirdağ Çorlu’ya taşındılar. Başka da bir şey bilmiyorum. Köy olarak tedirginiz. Gece rahatsız oluyoruz. Bu olay tek başına yapılabilecek bir şey değil. Dört kişi katlediliyor, yalnız başına yapmasına imkân yok. Ama şu an yakalanan başka kimse yok. Failler bir an önce yakalanırsa herkes rahat edecek” dedi.

Olayla ilgili olarak evde bulunan altın ve paranın incelenmek üzere kayıt altına alınırken, güvenlik güçlerinin yürüttüğü tahkikatın yeni edinilen bilgiler ışığında genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde geçtiğimiz ayda yaşanan vahşette Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26), evlerinde öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili Berk Erdoğan tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

İHA

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