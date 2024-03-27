Kanatlı hayvanlar Pursaklar Evcil Hayvanlar Parkı'nda koruma altında

Pursaklar Belediyesi tarafından 3 yıl önce açılan Evcil Hayvanlar Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi, 20 farklı türde kümes hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete kazandırılan Osmanlı mirası sultan tavuğunun da aralarında bulunduğu nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan 20 farklı kanatlı türden kümes hayvanını bünyesinde barındıran Evcil Hayvanlar Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde vatandaşlara ve çocuklara hayvanlar tanıtılıyor.

‘‘20 farklı kanatlı hayvan türüne ev sahipliği yapıyoruz’’

Evcil Hayvanlar ve Rehabilitasyon Merkezi’nde vatandaşlara ve çocuklara soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan hayvanların tanıtımını yaparken hayvan sevgisini de aşıladıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Evcil Hayvanlar ve Rehabilitasyon Merkezimizde 20 farklı kanatlı hayvan türüne ev sahipliği yapıyoruz. Kümes hayvanlarımızın bakımını hekimlerimiz tarafından günlük olarak gerçekleştiriyoruz. Veteriner hekimlerimiz kontrolü altında kaybolmaya yüz tutmuş kanatlıları çoğaltarak doğaya salmayı da planlıyoruz. Keyif dolu bir gün geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi tesislerimize bekliyoruz’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen, kanatlı hayvanlara ev sahipliği yaparken, sokak hayvanlarının rehabilite edilmesine, onların aşısından kısırlaştırılmasına kadar birçok tedavi yöntemi uygulanan Evcil Hayvanlar ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kuluçka ve ana kucağı makinesi ile de civciv üretimi yapılıyor.