Kanburoğlu 'Burayı eskisi gibi halkın hizmetine açın'

CHP Gümüşyaka Mahalle Başkanı Ekrem Kanburoğlu, bölgenin önemli bir sorununu çözüm çağrısıyla şöyle gündeme taşıdı: “Silivri Belediyesi Gümüşyaka Aile Çay Bahçesi, yani Gümüşyaka halkının düğünlerini yaptığı yer son 2 yıldır kapalı. Bu sene Gümüşyaka halkı yine 15 - 20 Bin TL gibi rakamlara düğünlerini yapıyor. Buradan soruyorum 20 yıldır çalışan bir yeri kapatıp 3 yıl sonra tekrar açıp “Biz hizmet getirdik” mi diyecekseniz? Diyecekseniz de deyin yeter ki burayı eskisi gibi halkın hizmetine açın. Gümüşyaka halkını, Çantaköy, Silivri, Çorlu gibi yerlerde düğün yapmaya mahkum etmeyin artık. Yazıktır, günahtır.”