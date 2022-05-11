Kapıkule'de 13 milyonluk operasyon

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon Türk Lirası olan uyuşturucudan, kehribara, cep telefonu ile cep telefonu aksam parçalarından, elektronik sigaraya, oto parçadan pul ve pullu kartpostala kadar geniş bir yelpazede binlerce kaçak eşyanın yurda girişi engellendi.

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  • 11.05.2022 10:54
  • Güncelleme: 11.05.2022 11:52
Kapıkule'de 13 milyonluk operasyon
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 13 milyon Türk Lirası olan uyuşturucudan, kehribara, cep telefonu ile cep telefonu aksam parçalarından, elektronik sigaraya, oto parçadan pul ve pullu kartpostala kadar geniş bir yelpazede binlerce kaçak eşyanın yurda girişi engellendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir araç şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama sonrası aracın belli bölümlerinde şüpheli yoğunluğuna rastlandı.

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Bagajın dip kısmına gizlemişler

Narkotik dedektör köpeklerin de dahil olduğu aramalarda, şüpheli bölgelerde yapılan fiziki kontrollerde bagaj havuzunun dip kısmına gizlenen 2 kilo 126 gram esrar ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin zımba teli oyunu tutmadı

Ekipler tarafından gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırın gümrük mührünün sağlam olduğu ancak dorseyi çevreleyen güvenlik halatının dorsenin sağ arka alt tarafına gelen kısmının zımba/tel marifetiyle tutturulduğu ekiplerin gözünden kaçmadı. Şüpheli aracın detektör köpek marifetiyle yapılan fiziki kontrolünde yasal yükün arasına gizlenmiş vaziyette karton koliler içerisinde 48 kilogram esrar yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından hız kesmeden gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda, toplam 13 bin 800 adet ve değeri 3 milyonu aşan elektronik sigara, sigara filtresi, sigara kağıdı gibi kaçak eşyaların yurda girişi engellendi.

Pul defterleri ele geçirildi

Art arda devam eden operasyonların en dikkat çekeni ise, Avusturya’dan yola çıkan ve Kapıkule Gümrük sahasından Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir şahsın aracında yapılan kontrollerde, koleksiyon halinde 129 kalemde pul albümü, pullu kartpostal ve pul defterleri ele geçirildi.

Eşyaların arasında kehribar ele geçirildi

Gümrük Sahasında yapılan başka bir operasyonda, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüste, yabancı uyruklu yolcuların kişisel eşyalarının arasına gizlenmiş şekilde değeri 500 bin Türk Lirası olan ipe dizili halde 6 kilogram kehribar ele geçirildi.

Yakın zamanlarda yapılan iki ayrı yakalamada ise çok sayıda cep telefonu ve aksesuarı ile oto parçalarının Türkiye piyasasına girişi engellendi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin son 15 gün içerisinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda piyasa değeri 13 milyon Türk Lirası kaçak eşyaya el konularak ülke içinde dolaşımı engellendi ve 2 şahıs tutuklandı.

Yapılan operasyonlara yönelik soruşturmalara Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

İHA

SHA Editör
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