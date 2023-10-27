Karadenizliler Mahallesi'ne yeni park alanı

Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırıyor.

Başiskele’de ulaşım, altyapı, sosyal ve diğer birçok alandaki çalışmalar gerçekleştiren Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmaları neticesinde Karadenizliler Mahallesi Dere Sokak’ta toplamda 2000 metrekare alan üzerine modern park ve oyun alanı yapılıyor. Doğayla iç içe ortamda yapılan parkta 20x40 metre ölçülerde futbol sahası, 200 metrekare oyun alanı yapılacak.