Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Silivrispor Basın Sözcüsü Şahan Karakaş yaptığı açıklamasında İnanıyoruz ki yine ilçenin dinamiklerinin gücü ve desteğiyle bu zorlu parkuru da tamamlayacağız' dedi.

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  • 09.04.2022 11:57
  • Güncelleme: 09.04.2022 11:57
Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Grubunda şampiyonluğa ulaşarak Play-Off oynama hakkı kazanan Silivrispor’da tüm planlar bir üst lige çıkmaya yapıldı. Konu hakkında bir bilgilendirmede bulunan Basın Sözcüsü Şahan Karakaş; “Sezon başında orta halli bir takım kurarak lige hazırlandık. Silivrispor olarak ne bir kamp yaptık ne de fazla masrafı gerektirecek bir harcama içine de kesinlikle girmedik. Kıt kanaat imkânlar ve ilçe esnafımızın katkılarıyla bu günlere kadar geldik. İlerleyen lig haftalarında takımın birbirine fazla kenetlenmesi ve ilçenin de bize inanmasıyla hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık. Şimdi tek bir hedefimiz kaldı o da profesyonel lige yükselmek ve bunun için de önümüzde kalan maçları kazanmak. Planlarımızın ilk bölümünü tamamladık ve ikinci bölüm için çalışıyoruz. Ne denli büyük bir camia ve kulüp olduğumuzu göstermenin zamanıdır Play-Offlar. İnanıyoruz ki yine ilçenin dinamiklerinin gücü ve desteğiyle bu zorlu parkuru da tamamlayacağız” dedi.

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