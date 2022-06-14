Kargo şirketinden Babalar Günü'ne özel indirim

Yurtiçi Kargo, 13-26 Haziran tarihleri arasında Babalar Günü Kampanyası ile taşıma fiyatlarında yüzde 30 indirim uygulayacağını açıkladı.

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  • 14.06.2022 16:08
  • Güncelleme: 14.06.2022 16:44
Kargo şirketinden Babalar Günü'ne özel indirim
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Haziran ayı içerisinde öğrenci ve öğretmenlere, avukatlara, eczacılara, gazetecilere, esnaflara, mobil uygulama kullanıcılarına, internet şubesinden gönderi yapanlara yüzde 25 ile 30 arasında indirim uygulayan Yurtiçi Kargo, bölgesel kampanyalar dahil kampanya sayısının ise 117’ye ulaştığını duyurdu.

Şirketten yapılana açıklamaya göre, genel kampanyaların yanı sıra tüm esnafların kullanabileceği 117 adet kampanyayı müşterilerinin kullanımına sunan kargo şirketi, Babalar Günü dolayısıyla da tüm bireysel müşterilerine yüzde 30 indirim uygulayacak. Müşterilerin bu kampanyadan faydalanmak için kargolarını gönderirken Babalar Günü Kampanyasından yararlanmak istediğini belirtmesi yeterli. Kampanyadan faydalanabilmek için 13-26 Haziran tarihleri arasında gönderilerin yapılması gerekiyor. Babalar günü kampanyası 26 Haziran tarihinde sonlanmış olacak. Kampanya kapsamında, tüm bireysel gönderilerde standart taşıma, adres alım ve adrese teslim hizmet bedelleri üzerinden tüm müşteriler yüzde 30 indirim fırsatından yararlanabilecek.

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İHA

SHA Editör
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