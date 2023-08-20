Kartal'da Naim Süleymanoğlu Parkı yeni yüzüyle açıldı

’Cep Herkülü’ olarak bilinen milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun adını yaşatan ve heykelinin yer aldığı park, yenilenen yüzüyle Kartal’da hizmete açıldı. Naim Süleymanoğlu Parkı’nın açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Naim Süleymanoğlu’nun bu büyüklüğü, bu duruşu, kendisine neler teklif edilmesine rağmen hepsini reddedip bunu başarması ve bu günlere getirmesi çok kıymetli” dedi.

1967 yılında Bulgaristan’da dünyaya gelen ve bugüne kadar sayısız altın madalya alarak dünya rekoru kıran ve 2017 yılında vefat eden Naim Süleymanoğlu’nun adını yaşatmak için yapılan parkta son noktaya gelindi.

Dünya ve Türk halter tarihine adını altın harflerle yazdıran milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun adını taşıyan park, Kartal Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmalarının ardından, düzenlenen açılış programı ile Soğanlık Orta Mahallede Kartallı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kartal Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmalarının yanı sıra, Naim Süleymanoğlu’nun boyu olan 147 cm boyutunda hazırlanan Naim Süleymanoğlu heykeli de parkta yerini aldı. Efsane haltercinin hayat hikayesinin yer aldığı abide de bulunan bronz heykel, heykeltıraş Hüseyin Yücel tarafından yapıldı.

Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi halter sporcusu Muharrem Süleymanoğlu, “İnşallah bu park ağabeyimin adına ebedi yaşar. Bu sene ağabeyimi kaybetmemizin altıncı senesi. Görüyoruz ki gittikçe kar topu gibi büyüyor. Onun için spor kompleksi parklar açılıyor. Hayırlara vesile olmasını dileriz. Demek ki rahmetli ağabeyim sadece sporcu değil, partiler üstü. Herkes bir araya gelebiliyorsa ne mutlu bizlere” dedi.

Başkan Gökhan Yüksel, “Ben de çocuk yaştayken Naim Süleymanoğlu’nun başarılarıyla büyüyen çocuklardan bir tanesiyim. Kendisinden 3 kat büyük ağırlığı kaldıran bir sporcu, deha idi. Fakat sonra madalyalardan kupalardan daha büyük şeyler başardığını büyüdüğümde öğrendim. Belediye Başkanlığım sürecinde hem Bulgaristan ziyaretinde hem de ardından sporun gücü ve sanatın gücü, sinemaya yansıyan Naim filminden sonra gözyaşlarımı tutamadığım anlar oldu. Anladım ki madalyalardan daha kıymetli şeyler başarmış. Yarım yamalak bildiğimiz bazı bilgileri tazeleyip, Naim Süleymanoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandırdığı, Türklüğe kazandırdığı, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin önderliğini yaptığı, sporun gücüyle bunu dünyaya duyurduğu, bu büyüklüğü, bu duruşu, kendisine neler teklif edilmesine rağmen hepsini reddedip bunu başarması ve bu günlere getirmesi çok kıymetli. Bunun dilden dile söylenmesi ve nesilden nesile aktarılması gerekiyor” dedi.

Açılışta konuşan Başkan Gökhan Yüksel, "Parkımızın açılışını yaptık. Naim Süleymanoğlu abidemizin de açılışını yapmış olduk. Gençlerin Naim Süleymanoğlu’nu anlaması ve hatırlaması hem sporcu yönünü hem duruşunu anlayabilmesi için bu adımı attık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Açılışta konuşan Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, "Genç dinamik başkanımıza teşekkür ederiz. Bizlere vermiş olduğu değeri Süleymanoğlu ailesi olarak minnettarız” dedi.

Açılışa, Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar da katılım sağladı.