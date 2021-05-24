Kapalı Pazar Yerleri Hızla İlerliyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla Kavaklı ve Ortaköy mahallelerinde yapımına başlanan Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı projelerinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Silivri Belediyesine ait 6 bin 314 m² alan üzerine inşa edilen Ortaköy Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı projesinde; semt pazarı, otopark, yeşil alan, çocuk oyun alanı ve basketbol sahası yer alıyor. Mahalle sakinlerinin uzun yıllardır beklediği Kavaklı Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı ise 750 m² alan üzerine inşa ediliyor.

İçerisinde yerel üretici pazarı ve mahalle pazarının yer alacağı pazar yerinde; kına, nişan ve düğün gibi etkinlikler de düzenlenebilecek. Çalışmalar tamamlandığında Ortaköy Mahallesi ve Kavaklı Mahallesi sakinleri hem rahat ve konforlu alışveriş imkânı bulabilecek hem de keyifli vakit geçirebileceği sosyal alanlara kavuşacak.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yılmaz “Söz verdiğimiz gibi kapalı pazar yeri projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Kısa sürede hizmete açmayı hedeflediğimiz her iki proje tamamlandığında vatandaşlarımız hem pazar alışverişlerini rahatlıkla yapacak hem de sosyal etkinliklerini keyifle gerçekleştirebilecek.” ifadelerini kullandı.