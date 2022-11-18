Kaymakam Toğan, Kavaklı ve Selimpaşa'daydı

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'ın mahalle ziyaretleri devam ediyor. Sorunların yerinde görülüp, çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla yapılan ziyaretlerin durağı Selimpaşa ve Kavaklı oldu.

Kaymakam Toğan, Kavaklı ve Selimpaşa'daydı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, beraberinde kurum amirleri ile Kavaklı ve Selimpaşa’da toplantı düzenledi. Sorunların yerinde görülüp, çözüm yollarının belirlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen toplantılarda vatandaşların Talep ve şikayetleri alındı.

Kaymakam Toğan, Kavaklı ve Selimpaşa'daydı
Kaymakam Toğan, Kavaklı ve Selimpaşa'daydı
Kaymakam Toğan, Kavaklı ve Selimpaşa'daydı
Kaymakam Toğan, Kavaklı ve Selimpaşa'daydı
Kaymakam Toğan, Kavaklı ve Selimpaşa'daydı