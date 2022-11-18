Kaymakam Toğan, Kavaklı ve Selimpaşa'daydı
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'ın mahalle ziyaretleri devam ediyor. Sorunların yerinde görülüp, çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla yapılan ziyaretlerin durağı Selimpaşa ve Kavaklı oldu.
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, beraberinde kurum amirleri ile Kavaklı ve Selimpaşa’da toplantı düzenledi. Sorunların yerinde görülüp, çözüm yollarının belirlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen toplantılarda vatandaşların Talep ve şikayetleri alındı.