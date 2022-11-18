Rektörler Manisa'da, SUBÜ'nün +1 Eğitim Modeli'ni konuştu

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık MCBÜ ev sahipliğinde düzenlenen ve +1 Eğitim Modeli’nin ele alındığı toplantıya katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen İşletmede Mesleki Eğitim ve İşyeri Uygulama ile İlgili Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. SUBÜ’nün tüm eğitim düzeylerindeki tüm birimlerinde uyguladığı +1 Eğitim Modeli’nin mevcut durumu ve geleceğinin ele alındığı toplantıya MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ve ISUBÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kabul katıldı. Toplantıda modelin daha etkin bir şekilde kullanılması ve geliştirilebilecek yönleri üzerinde karşılıklı etkileşim halinde olunması kararlaştırıldı. +1 Eğitim Modeli Türkiye’de birçok üniversitede uygulanıyor ve iş dünyasının nitelikli istihdam ihtiyacına cevap veriyor.