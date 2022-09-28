Kaymakam Toğan sorunları yerinde dinledi
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, kurum amirleri ile birlikte sorunların yerinde görülüp, çözüm yollarının belirlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Gümüşyaka Mahallesine ziyaret ve toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Telat Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürü Nuri Ertuğrul, İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu, Gümüşyaka Muhtarı Mazlum Güçlü, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.