Kaza yapan kadın ağladı, çılgına döndü, komşusu sakinleştirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, araçlara çarparak karşı şeride girdi. Kaza sonrası ağlayıp, çılgına dönen kadını olay yerine gelen komşusu zor ikna sakinleştirdi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 07.05.2022 09:18
  • Güncelleme: 07.05.2022 12:34
Kaza yapan kadın ağladı, çılgına döndü, komşusu sakinleştirdi
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, araçlara çarparak karşı şeride girdi. Kaza sonrası ağlayıp, çılgına dönen kadını olay yerine gelen komşusu zor ikna sakinleştirdi.

Kaza, Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzeri Kapalı Pazar yeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametine seyreden S.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki araca çarptı ve karşı şeride geçerek bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Komşusu dakikalarca dil döktü

Kaza yapan kadın şok etkisi yaşadı. Yardıma gelenler de sürücü S.B.’yi sakinleşmesi konusunda ikna edemedi. Ağlayıp, çılgına dönen kadın sürücü, olay yerine gelen komşusunun dil dökmesi sonrası ikna oldu ve aracından indi.

Kullanılamaz hale gelen sürücü S.B’nin otomobili çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de bayram namazı saati

Silivri’de bayram namazı saati

2
Denize sıfır nezih bir mekan...

Denize sıfır nezih bir mekan...

3
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

4
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

5
Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

6
Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

DAHA FAZLA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı