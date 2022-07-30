Kazada yaralanan sokak köpeğinin tedavisi için emsal karar

Şehirlerarası yolda aracıyla seyir halinde olan sürücü, sokak hayvanına çarptı. Kanlar içinde kalan yaralı köpeğin imdadına yetişen duyarlı sürücü, en yakındaki veteriner polikliniğinin yolunu tuttu. Bel kemiğinde kırılma tespit edilen yaralı köpek günler süren tedaviden sonra sağlığına kavuştu. Kazazede sokak köpeği için 11 bin lira tedavi ücreti ödeyen duyarlı sürücü, zararın trafik sigortası çerçevesinde karşılanması gerektiğini düşünerek sigorta şirketinin kapısını çaldı.

Şirket yetkilileri, poliçenin böyle bir hükmü içermediğini öne sürdü. Hukuk mücadelesini sürdüren duyarlı sürücü, bu kez Sigorta Tahkim Komisyonu’na müracaat etti. Tedavi ücretinin ZMSS (Trafik) Sigorta poliçesi) çerçevesinde sigorta şirketinden tahsil edilmesini, temerrüt tarihinden işleyecek avans faizi ile birlikte tahsilini talep ettiğini beyan etti. Komisyon, alanında uzman bilirkişinin durumu rapor etmesini istedi. Hazırlanan bilirkişi raporunda; köpekte kemik kırılmasına bağlı travma oluştuğuna dikkat çekildi.

Konuyu detaylarıyla değerlendiren Komisyon emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Araç işletenin sorumluluğu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (TRAFİK)Sigortası’na ilişkin hükümlerin Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlendiği hatırlatıldı. Yasadaki; ’Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.’ hükmüne vurgu yapıldı.

Sokak hayvanı ezilmeye müstehak değildir

Emsal nitelikteki kararda; sahipsiz bir hayvan dahi olsa, her Türk vatandaşının hayvanların yaşama hakkını koruma yükümlülüğü bulunduğu dile getirildi. Kararda şöyle denildi: "Somut olayda, kazada zarar gören köpek, sahipsiz bir sokak köpeği olmayıp, başvuru sahibine aittir. Yani bir kişiye ait korunması gereken varlık niteliğindedir. Yaralanan köpeğin sahipsiz biçimde aniden yola çıktığı ve araç sürücüsünün kazaen köpeğe çarptığı iddia edilmiştir. Şehir içi ve hatta sokak içi yollarda araç sürücüleri ne yayalara ne de hayvanlara nazaran yolda otomatik geçiş üstünlüğüne sahip değildir. KTK 85. Maddesi uyarınca işletenin kusursuz tehlike sorumluluğu esastır. Köpeğin sahipsiz olması halinde, ’Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.’ hükmü yok sayılıp yoldaki köpek için ’ezilmeye zaten müstehak’ olduğu ileri sürülemeyeceğine göre, kusur belirlemesinin evcil hayvana sahip çıkılıp çıkılmamakla ilgisi olmayıp, kazadaki eylemin ve eylemsizliğin değerlendirilmesinden ibaret olduğunu kabul etmek gerekir. Aksi düşüncenin savunulması, hukuki iradesini kullanma ve sorumluluk yönünden evcil hayvandan çok da farklı konumda olmayan ve vasi desteğine ihtiyacı bulunan bir küçük çocuğu veya bir engelliyi yol kenarında ve hatta yol ortasında durmakta iken, dalgınlığı sebebiyle görmeyip ezen sürücüyü de kusursuz kabul etmeyi gerektirirdi. Bu kadar hukuk dışı bir düşüncenin kabulü mümkün değildir. Esasen tehlike sorumluluğu ilkesi gereği sorumluluktan kurtulma sebeplerinin ve hiç kusursuz olduğunun ispatı işletene ve onun sigortacısına aittir. Bu nedenle, somut olayda sigortalı işletenin hukuki sorumluluktan kurtulmasını sağlayacak bir delil sunulmadığına göre tehlike sorumluluğu ilkesi gereği davalının zarardan hukuken sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle başvurunun bilirkişi raporuyla doğrulanan 8 bin 215 TL üzerinden kısmen kabulü gerekmiştir. Sigorta şirketine başvuru tarihinden itibaren yasal faizin ödenmesine, hükmedilmiştir."