Keçiören Belediyesinden semt pazarlarında temizlik

Keçiören Belediyesi tarafından ilçede başta semt pazarları olmak üzere gece gündüz temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçedeki tüm mahalleleri gece gündüz temizleyen ekipler, özellikle semt pazarlarının kurulduğu sokakları pazar tezgahlarının kaldırılmasının ardından tazyikli suyla yıkayarak temizliyor.

Sokaklarda oluşabilecek kötü kokuyu önlemek için sokak temizliği konusunda ekiplerin 24 saat sahada olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hızlı ve dinamik hizmet için Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün araç filosunu genişlettik. Vatandaşlarımızın daha temiz bir Keçiören’de sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi bizler için önemli. Vatandaşımızın sağlığını gözetmek, Keçiören’in her sokağı ve mahallesini temiz tutma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Çöplerin 20.00-22.00 saatleri arasında çıkarılması başta olmak üzere sokaklarımızı temiz tutma konusunda vatandaşlarımızın da hassasiyet göstereceğine inanıyoruz” diye konuştu.