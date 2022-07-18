SON
DAKİKA
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ünlü eğitimci Arıkan'ın katil zanlısı mahkemedeki suçlamaları kabul etmedi
Bakan Yardımcısı Pakdil'den tırtıl istilası konusunda rahatlatan açıklama: 'Ürkütücü bir tablo yok'
Şehit Teğmen Ömer Faruk Civelek, son yolculuğuna uğurlandı

Kenar ve Gözlü ailelerinin mutlu günü

Şahitliğini Kaymakamı Tolga Toğan'ın yaptığı ve nikahını Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın kıydığı Kenar ve Gözlü ailelerinin bu mutlu gününde Fethi Önder Kenar ve Merve Gözlü dünya evine girdi.

Kenar ve Gözlü ailelerinin mutlu günü
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Silivrispor’un efsane oyuncularından olan Cemil Kenar ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Feruzan Kenar’ın oğlu spor ve fitnees hocası, geçmiş dönem Alibeyspor altyapı hocalarından Önder Kenar hayatını diyetisyen Merve Gözlü ile birleştirdi. Güzelce Ordu Evi’nde organize edilen düğün töreninde çiftlerin nikahını Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kıyarken nikah şahitliğini ise Silivri Kaymakamı Tolga Togan yaptı. Düğün törenine birçok spor, siyaset önderlerinin de katıldığı gözlenirken Milli Tenisçi İrem Kurt, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship Hull City AFC takım hocalarından Necdet Şen de düğünde bulunan isimler arasındaydı. MHP Silivri İlçe Başkanı ZaferYalçın, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar ile milli eğitim camiası da bu özel günde hazır bulundu. Düğüne çelenk gönderenler ise eski Silivrisporlu oyuncu ve iş insanı Yetkin Karakaş, Silivri Çevre Dernek Başkanı Ali Korsan, Akun sahibi Sedat Yılmaz’dı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Sporturk/ Engin Akın

Bakmadan Geçme

15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu
15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu
Sayalar firarisi özel operasyonla yakalandı
Sayalar firarisi özel operasyonla yakalandı
Çorlu'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Çorlu’da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Başkan Yılmaz'dan yoğun bayram mesaisi
Başkan Yılmaz’dan yoğun bayram mesaisi
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin