Kenar ve Gözlü ailelerinin mutlu günü

Silivrispor’un efsane oyuncularından olan Cemil Kenar ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Feruzan Kenar’ın oğlu spor ve fitnees hocası, geçmiş dönem Alibeyspor altyapı hocalarından Önder Kenar hayatını diyetisyen Merve Gözlü ile birleştirdi. Güzelce Ordu Evi’nde organize edilen düğün töreninde çiftlerin nikahını Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kıyarken nikah şahitliğini ise Silivri Kaymakamı Tolga Togan yaptı. Düğün törenine birçok spor, siyaset önderlerinin de katıldığı gözlenirken Milli Tenisçi İrem Kurt, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship Hull City AFC takım hocalarından Necdet Şen de düğünde bulunan isimler arasındaydı. MHP Silivri İlçe Başkanı ZaferYalçın, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar ile milli eğitim camiası da bu özel günde hazır bulundu. Düğüne çelenk gönderenler ise eski Silivrisporlu oyuncu ve iş insanı Yetkin Karakaş, Silivri Çevre Dernek Başkanı Ali Korsan, Akun sahibi Sedat Yılmaz’dı.