Kira fiyatlarını yabancılar uçuruyor

Türkiye'de daire kiralayan yabancılara verilen 1 yıl oturum hakkı tartışmalara sebep olmaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerde büyük artış gösteren kira fiyatlarının başlıca sebeplerinin başında ise yabancılar tarafından yapılan yüksek bedelli kiralama işlemleri geliyor.

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  • 29.04.2022 09:56
  • Güncelleme: 29.04.2022 10:17
Kira fiyatlarını yabancılar uçuruyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Türkiye’de daire kiralayan yabancılara verilen 1 yıl oturum hakkı tartışmalara sebep olmaya devam ediyor. Özellikle son dönemlerde büyük artış gösteren kira fiyatlarının başlıca sebeplerinin başında ise yabancılar tarafından yapılan yüksek bedelli kiralama işlemleri geliyor.

Avrupa ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere hiçbir ülkede kiralama karşılığı oturum izni uygulaması bulunmazken bu durum yalnızca Türkiye’de gerçekleştiriliyor. Bu uygulamanın emlak sektörüne ciddi etkileri olurken aynı zamanda kiralama bedelleri ve mevcut kiralık konut stokunu da olumsuz yönde etkiliyor. Kiralama karşılığı oturum izni ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, dünya gayrimenkul piyasalarında Türkiye’nin önemli bir yeri olduğunu ancak ülke pazarlaması ve ülke geneli metrekare fiyatlamalarının henüz hak ettiği değeri bulamadığını söyledi.

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Aydemir yaptığı açıklamada; “Ticaret Bakanlığı tarafından yeni açıklanan programa göre yurtdışında yabancıya yönelik doğrudan konut satılan şirketler desteklenecek. Bu destek paketi gayrimenkul sektörümüz için önemli bir dönüm noktası olabilir. Ancak bunun yanı sıra yabancılara yapılan kiralamalar karşılığı sağlanan oturum izni verilmesi farklı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden kiralama yoluyla oturum izninin kaldırılmasının gerekiyor. Türkiye’de 2021 yılında yabancılara toplam 58 bin 576 konut satışı gerçekleşti. Bu satışlardan yaklaşık olarak 10 milyar dolar döviz girdisi elde edildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ocak-Şubat verilerine göre ise, Türkiye’de yabancılara konut satışı yüzde 55,6’lık artışla 8 bin 777’ye yükseldi. Yabancılara konut satışları, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara konut satışının payı yüzde 4,7 hesaplandı. Ocak-şubat iki aylık dönemde ise Türkiye genelinde yabancılar 8 bin 777 konut satın aldı. Geçen yılın ocak-şubat aylarına göre yüzde 55,6’lık artış yaşandı. 2 ayda yabancılara en çok konut satışı yapılan ilk 5 il, İstanbul 3 bin 729, Antalya 2 bin 13, Ankara 557, Mersin 435, Bursa 278 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İHA

SHA Editör
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