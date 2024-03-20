Kırklareli'nde aranması olan şüpheliler yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince aranması olan 8 kişi yakalandı.

Kırklareli'nde aranması olan şüpheliler yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nde polis ekiplerince aranması olan 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri aranması olan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından aranan 8 kişi gözaltına alındı.

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Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile bıçak ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından şüpheliler cezaevine teslim edildi.