Siemens
SON
DAKİKA
Türkiye'de futbol taraftarları arasında en çok takip edilen platform Twitter oldu
İki gündür kayıp olan kadının cesedi Bağcılar'da ormanlık alanda bulundu
Ormanlık alanda kaybolup 8 gün sonra bulunan genç yaşadıklarını anlattı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kazada kamyon ikiye bölündü: 1 ölü
Fabrikadan 70 bin liralık bakır kablo çalarken suçüstü yakalandı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

KKTC Büyükelçiliği çalışanları Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 48'inci yılında Anıtkabir'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçiliği çalışanları, Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 48'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

KKTC Büyükelçiliği çalışanları Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 48'inci yılında Anıtkabir'de
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Ankara Büyükelçiliği çalışanları, Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

KKTC’nin Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fatma Arşehit Soykan ve Kıbrıs gazileri ile büyükelçilik çalışanlarından oluşan heyet, Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Soykan’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Hatıra fotoğrafı çekilmesi sonrası Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Maslahatgüzar Özkan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

“Ulu Önder Atatürk, Kıbrıs Türk halkını adada yok olmaktan kurtaran Mutlu Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. 1963-1974 yılları arasında Rum-Yunan saldırılarına karşı vermiş olduğu varoluş mücadelesinde maruz kaldığı tüm zorluklara karşı direnen ve sonunda Mutlu Barış Harekatı sayesinde saldırı ve katliamlardan kurtularak güvenliğine kavuşan Kıbrıs Türk halkı, ilke ve inkılaplarınız ışığında kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini, egemenliğinden, bağımsızlığından ve tüm meşru haklarından vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir. Kıbrıs Türk halkı, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi ve manevi desteği ile devletine, bağımsızlığına, egemenliğine, özgürlüğüne ve güvenliğine sahip çıkmaya devam edecek ve 1974 öncesi yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacaktır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman mücahit ve gazilerimizi minnetle anarken, Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti adına Kıbrıs Türk halkının refahı ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkına şükranlarımızı sunar, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliriz.”

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Genç mimar son yolculuğuna uğurlandı
Genç mimar son yolculuğuna uğurlandı
Kaymakam Toğan'dan 15 Temmuz Mesajı
Kaymakam Toğan’dan 15 Temmuz Mesajı
Başkan Yılmaz'dan 15 Temmuz Mesajı
Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz Mesajı
Karakaş ve Şahin'den mesaj var
Karakaş ve Şahin’den mesaj var
Bayram tatili için gittikleri kaplıca hayatlarını kararttı
Bayram tatili için gittikleri kaplıca hayatlarını kararttı
15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu
15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik günü programı belli oldu
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin