Başkan Yılmaz Bayram Ziyaretlerine Başladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kurban Bayramı’nın 2’nci günü bayram ziyaretleri yaptı. Köy yaşantısının devam ettiği mahalleleri gezen Başkan Yılmaz, muhtarlar ve çiftçiler ile görüşerek bayramlaştı. Ziyaretler esnasında çocuklarla karşılaşan Başkan Yılmaz, hediyeler vererek bayramlarını kutladı. Köy kahvehanelerinde çiftçiler ile sohbet eden Başkan Yılmaz, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Silivri Belediyesi’nin tohumluk arpa ve saman dağıtmasını takdirle karşıladıklarını söyleyen çiftçiler, desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür etti. Bayram ziyaretleri kapsamında Alipaşa, Küçükkılıçlı, Büyükkılıçlı, Küçüksinekli, Büyüksinekli, Fener, Kurfallı ve Bekirli mahalleleri gezildi.

MUHTARLAR EŞLİK ETTİ

Alipaşa Mahallesi Muhtarı İlhan Şahin, Küçükkılıçlı Mahallesi Muhtarı Engin Girgin, Büyükkılıçlı Mahallesi Muhtarı Ahmet Mutlu, Küçüksinekli Mahallesi Muhtarı Turgut Demiroğlu, Büyüksinekli Mahallesi Muhtarı Birol Balcı, Fener Mahallesi Muhtarı Muharrem Eren, Kurfallı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sütçü ve Bekirli Mahallesi Muhtarı Siyami Orta, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ziyaretlerinde hazır bulundu. Silivri Belediye Meclis Üyeleri Şenoğlu Türkyılmaz ve Gökalp Kalaycı, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın da ziyaretlere eşlik ederek vatandaşlarla bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz’ın bayram programı 3’üncü gün devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2020, 20:25