Başkan Yılmaz: “Kırsal Mahalle Statüsü Geliyor”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı 3. birleşiminin 1.oturumunda yaptığı konuşmada, TBMM’de 16 Ekim 2020 Cuma günü çıkan yasa ile Büyükşehir yasasına değişiklik yapıldığını ve getirilen düzenleme ile bazı mahallelere “Kırsal Mahalle Statüsü” verileceğini müjdeledi. Başkan Yılmaz, “Orman köylerimiz ve kırsal alanlardaki yerleşim yerlerimize su fiyatı dâhil çok önemli indirimler ve vergi muafiyetleri getirildi.” dedi.

“NİSAN AYINDA YAPTIĞIMIZ ÇIKIŞ SONUÇ VERDİ”

Çıkarılan yasa ile “Kırsal Mahalle Statüsü” getirilmesini Silivri’ye müjde olarak açıklayan Başkan Yılmaz, konuya ilişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Dün gece TBBM’de bir kanun teklifi yasalaştı. ‘Kırsal Mahalle Statüsü’ getiriliyor. Büyükşehirlerde daha önce köy tüzel kişiliği kapatılan yerlerde, mahalle ismi korunarak ‘Kırsal Mahalle Statüsü’ getirilecek. Bu da neyi kapsıyor? En önemlisi, Silivri’nin 6 köyünün de içerisinde olduğu İstanbul’daki 33 köyün indirimli su tarifesinin kalkmasından sonra, bu köylerimiz % 400 daha fazla ücretle su kullanmaya başlamıştı. Bizler de domatesi, marulu, ineği sulayan su ile yüzme havuzunu dolduran suyun aynı fiyattan olmayacağını geçen Aralık ayında İBB’de ifade etmiştik. Bu konuyu her defasında ısrarla dile getirdik. Bu yasanın içerisinde indirimli su tarifesi de var. Ayrıca bu yasanın içerisinde kırsal bölgeleri ilgilendiren, emlak vergilerinin alınmaması, basit usulle vergiye devam etmeleri, köy merkezine yapılacak evlerden ve zirai yapılarda ruhsat harçlarının alınmaması gibi çok önemli değişiklikler de var.”

“KIRSAL MAHALLELERİ BELEDİYE MECLİS BELİRLEYECEK”

Kırsal mahallelerinin nasıl belirleneceği konusunda bilgi veren Başkan Yılmaz, “Kırsal mahallelerimizi belirlemek için belediye meclisimizde yapacağımız oturumlarda bunu konuşup tartışacağız. Sosyal ve ekonomik durumlarına, şehir merkezine olan uzaklıklarına, belediye hizmetlerinden yararlanabilme noktalarına bakarak hep beraber kırsal mahalle statüsündeki mahallerimizi belirleyeceğiz. Bu mecliste aldığımız karar, İBB’ye gidecek. İBB’nin bunu aynen onaylama, değiştirme veya reddetme hakkı da bulunmakla beraber 90 gün içerisinde cevaplandırmak şartı ile karara bağlayacak.” dedi.

Başkan Yılmaz, yasal düzenlemeyi yapan AK Parti ve MHP milletvekillerine teşekkür etti.