Küçükçekmece'de usta oyuncu Ahmet Mekin'in yaşam serüveninin anlatıldığı sergi açıldı

Küçükçekmece Belediyesi Türk sinemasının yaşayan efsanesi usta oyuncu Ahmet Mekin’in sinema ve yaşam serüveninin anlatıldığı, fotoğraf ve film afişlerinden oluşan özel bir sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi usta oyuncu Ahmet Mekin’in sinema ve yaşam serüveninin anlatıldığı, fotoğraf ve film afişlerinden oluşan özel bir sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.

Çocukluk ve gençlik yıllarını Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde geçiren 92 yaşındaki usta oyuncunun hayatından kesitler içeren anlamlı sergi, Sefaköy Galeri Küp’te kapılarını araladı. “Türk Sinemasının Cumhuriyet Çocuğu Ahmet Mekin” isimli sergide; Araştırmacı-Yazar Alican Sekmeç koleksiyonundan, Yeşilçam’ın duayen ismi Mekin’in çocukluk yıllarından oyunculuk kariyerine giden süreci anlatan 250’ye yakın eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışını, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç çok sayıda sanatseverle birlikte gerçekleştirdi. Sergi açılışından önce usta oyuncunun, Türk sinemasının kült filmlerinden olan Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki unutulmaz sahnelerinin yer aldığı video gösterimi yapıldı.

"Ahmet Mekin’in hayatını anlatan bir kitap hazırlayacağız"

Sergi açılışında konuşan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, "Ahmet Mekin Küçükçekmece’de bu mahallelerde büyüdü. Hatta kendisi Cennet Mahallesi’nin de kurucusu. Alican Sekmeç’e bu çalışmaya katkısından dolayı çok teşekkür ediyorum. İlçemizin doğal yaşamının bir parçası olan Küçükçekmece Gölü kuşlarının envanterini kitaplaştırdık, ilçemize değer katan kadınları, eserlerinde ilçemizi anlatan ve ilçemizde yaşamış olan edebiyatçıları, ilçemizin kültür- tarih envanterini hazırladık. İlerleyen günlerde Ahmet Mekin kitabını da hazırlayacağız. Bu çalışmanın nezdinde kültür ve sanat alanında bizi her daim destekleyen Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye teşekkür ediyorum’’ dedi.

"Ahmet Mekin Türk Sineması’nın yaşayan en yaşlı erkek oyuncusu"

Koleksiyonu hazırlayan Alican Sekmeç sergi hakkında, "Koleksiyondaki tüm fotoğraflar benim kendi arşivim. Ahmet Mekin şu an Türk sinemasının yaşayan en yaşlı erkek oyuncusu ve 1957 yılından 2019 yılına kadar 62 yıl hep sinema filmlerinde oynadı. Kendisinin deyimiyle onun oyunculuktan başka bir mesleği yoktu. Türk sineması şu an 100. yılında bunun 62 yılında Ahmet Mekin var. Sinemadaki şöhretini Küçükçekmece’de yaşadığı yıllarda yaşıyor ve o bir Küçükçekmece insanı. Sergiden sonra Küçükçekmece Belediyesi’nin katkılarıyla Ahmet Mekin’in anlatıldığı bir kitap yapacağız. Gerek sergi için gerekse oluşturacağımız kitap için kısacası tüm destekleri için Küçükçekmece Belediyesine çok teşekkür ederim" dedi.

İl dışında olması sebebiyle sergiye katılamayan usta oyuncu Ahmet Mekin yayınladığı videoda, serginin kendisini çok heyecanlandırdığını ifade ederek, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç’a teşekkür etti.

14 Nisan’a dek izlenebilir

Ahmet Mekin’in hayat serüveninin adım adım anlatıldığı sergi, 14 Nisan’a kadar Sefaköy Galeri Küp’te görülebilir.