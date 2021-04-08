Ataşehir’de “Romanlar Zamanı”

İstanbul Anadolu Yakasında bir ilk gerçekleşti ve 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Ataşehir’de kutlandı. Romanların yüzyıllardır dünya genelinde yaşadıkları ırkçılık ve ayrımcılığa dikkat çekmek için belirlenen 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde, roman sanatçılar Ataşehirlilere müzik ve dans eşliğinde renkli dakikalar yaşattı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün önce kutlanan Dünya Romanlar Günü, pandemi şartlarına uygun olarak düzenlenen toplantıyla başladı. Toplantıda Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Semih Sadık Kayhan, Orhan Çerkez, Abdullah Der, Kalender Özdemir, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Roman dernek ve federasyon temsilcileriyle bir araya gelerek Romanların sorunları üzerine görüş alışverişinde bulundular. Toplantıya Ataşehir Kent Konseyi üyeleri ile Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aydın Elbasan ve Ataşehir Belediye Meclis Üyesi Tuğba Dönmez de katıldı.
İstanbul Roman Hakları Federasyonu Başkanı Reşat Kaytan ise, “İlklerin başkanı olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye çok teşekkür ediyorum. Yine bir ilke imza atarak Dünya Romanlar Günü’nü Anadolu Yakasında ilk defa Ataşehir’de kutluyoruz. Bütün Romanların, Romanlar Günü’nü kutluyorum” dedi.
Toplantının ardından Ataşehir’de yaşayan 32 Roman müzisyen, Erdal Eren Kültür Merkezi’nde Roman ezgilerini Ataşehir’e taşıdılar. Daha sonra da Roman kültürünü yansıtan çiçeklerle süslenmiş araçlar Ataşehir’in farklı noktalarını gezdi. Etkinlik sayesinde pandemi sürecinde ekonomik sıkıntıları artan Roman müzisyenlere de ekonomik katkı sağlandı.Romanların ilk defa 8 Nisan 1971’de Londra’da bir kongreyle bir araya gelmesiyle kabul edilen Dünya Romanlar Günü’nü, Ataşehir’de kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aydın Elbasan, Romanlar olarak eşit yurttaşlık hakkı istediklerini belirtti.