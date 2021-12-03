Bursa tarihî kimliği ile İzmir’de

İzmir Travel Turkey Turizm Fuarı’nda, 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın ipeği, İznik çinisi ve hanlar bölgesi görücüye çıktı.

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu ve GÜMTOB Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin de katkılarıyla Bursa’yı tarihî kimliğiyle İzmir Travel Turkey Turizm Fuarı’nda tanıttı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile yapılan kentsel dönüşüm projesiyle yeniden hayat bulacak olan çarşı ve hanlar bölgesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından oluşturulan han konseptindeki stantta turizm profesyonellerine tanıtıldı. ‘Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak’ isimli proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hak ettiği değere yeniden ulaşan Bursa ipeği ile tarih boyunca dünyanın tüm saraylarını süsleyen ve literatürde üretilmesi imkansız sanat objesi olarak yer alan İznik çinisine dair yapılan tanıtım çalışmaları, fuar ziyaretçileri tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, açılış programı sonrasında fuar alanını ziyaret etti. Bursa standını da ziyaret eden Demircan’a, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk ile Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer tarafından, 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ile UNESCO Şehirler Ağı’na ‘Zanaat ve Halk Sanatları’ ile dahil olan Bursa ipeği ve İznik çinisini taçlandıracak çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Edirne Valisi Ekrem Canalp ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer de Bursa standının önemli ziyaretçileri arasında yer aldı.

Bursa’nın en önemli yerel lezzetlerinden olan kestane şekeri, Mustafakemalpaşa tatlısı ve Bağdat hurma tatlısı gibi pek çok yerel lezzet hakkında da bilgi edinen Bakan Yardımcısı Demircan, Karagöz ve Hacivat sanatçılarının canlı performasını da izledi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir, TÜRSAB Gastronomi İhtisas Komisyonu Başkanı Ömer Kartın, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker ve TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu’nun da ziyaret ettiği Bursa standında Bursalı turizmciler de 2022 yılı faaliyetlerini tanıtmak adına stantta B2B görüşmeleri gerçekleştirdi.

Tur operatörlerinden özel ilgi

Ürdün, Kuveyt, İngiltere, Avrupa ülkeleri ve birçok Asya ülkesinde küresel bazda tur operasyonları gerçekleştiren birçok operatör, Bursa standını ziyaret ederek 2022 yılı içerisinde Bursa’nın destinasyon yönetimi anlamında tanıtılması hakkında tam destek sözü verdi.