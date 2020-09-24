(Düzeltme) Tarihi Yedikule Hisarı restore ediliyor

İstanbul’un tarihi yapılarından biri olan Yedikule Hisarı ve zindanlarında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Genç Osman’ın öldürüldükten sonra atıldığı kuyu kameralara yansıdı. Restorasyon çalışması hakkında bilgi veren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Yedikule Hisarı restorasyonu uzun yıllar devam edecek ancak hisarın bir kısmı restorasyon devam ederken müze olarak tematik grupların ziyaretine açılacak” dedi.
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Yedikule Hisarı sahip olduğu mana itibariyle özellikle tarihçilerin, tarihe ilgi duyanların ve tarih severlerin dikkatini çeken bir yapı. İstanbul’un fethinden sonra kültürel anlamda Osmanlı ve Bizans’ın buluştuğu noktalardan biri. Yedikule Hisarı restorasyonu uzun yıllar devam edecek ancak hisarın bir kısmı restorasyon devam ederken müze olarak tematik grupların ziyaretine açılacak. Dünyada benzer örnekleri olan dinamik bir restorasyon gerçekleştiriliyor. Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izleriyle çok katmanlı bir tarihi, kültürel ve mimari birikimi bünyesinde bulunduran, dünya üzerindeki nadir yapılardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu da ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin mevcut turizm potansiyelini restorasyon sonrası yapılacak etkinlikler, sergiler, müze çalışmaları gibi faaliyetlere daha üst seviyelere çekecektir” dedi.