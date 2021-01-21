FOTON Yılın Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Birçok kategoride yılın en iyi fotoğrafları online olarak düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu.
2020 yılında Coşkun Aral başkanlığında kurulan Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından ilk kez düzenlenen FOTON Yılın Fotoğraf Ödülleri geçtiğimiz pazar günü online olarak düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu.
Haber-röportaj, moda, manzara, spor, portre, sokak, düğün, yemek, vahşi yaşam-doğa, seyahat, belgesel, reklam kategori ile birlikte fotoğraf yayıncılığı, fotoğraf editörü, fotoğraf kitabı, fotoğraf sergisi ve genç yetenek ödülleri takdim edildi. 2020 yılı onur ödülünün sahibi ise Ozan Sağdıç oldu.
Ödül alan fotoğraflar
Yılın Haber Röportaj Fotoğrafçısı: Levent Kulu
Yılın Moda Fotoğrafçısı: Tamer Yılmaz
Yılın Manzara Fotoğrafçısı: Ersin Alok
Yılın Spor Fotoğrafçısı: Mine Kasapoğlu
Yılın Portre Fotoğrafçısı: Oktay Çolak
Yılın Sokak Fotoğrafçısı: Çağdaş Kul
Yılın Yemek Fotoğrafçısı: Mehmet Ateş
Yılın Vahşi Yaşam / Doğa Fotoğrafçısı: Erol Doğaner
Yılın Seyahat Fotoğrafçısı: İzzet Keribar
Yılın Belgesel Fotoğrafçısı: Özcan Yurdalan
Yılın Reklam Fotoğrafçısı: Fethi İzan
Yılın Fotoğraf Yayıncılığı: Adem Meleke
Yılın Fotoğraf Editörü: Ercan Arslan
Yılın Fotoğraf Kitabı: İbrahim Zaman
Yılın Fotoğraf Sergisi: Dilan Bozyel
Yılın Genç Yetenek Ödülü: Emirkan CörütYılın Onur Ödülü: Ozan Sağdıç