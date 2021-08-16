Geleceğin yıldızları belli oluyor

Bu sene ikincisi gerçekleşen ve Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce müzik tutkunu gencin katıldığı Turkcell GNÇ Star Müzik Yarışması’nda sona gelindi. Final bu akşam video paylaşım platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Turkcell’in genç müzisyenlere destek olmak amacıyla bu sene ikincisini gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce müzik tutkunu gencin katıldığı GNÇ Star Müzik Yarışması’nda sona gelindi. Bu akşam saat 20.00’de GNÇ video paylaşım platformu kanalı üzerinden canlı yayınlanacak finalde yarışmacılar performanslarını sergileyecek. 10 finalistin bulunduğu yarışmada ilk 3 belirlenecek. Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada birinci 50 bin TL, ikinci 30 bin TL, üçüncü ise 20 bin TL ödülün sahibi olacak.

Şirketin genç müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği GNÇ Star Müzik Yarışması’nda 2021 yılının GNÇ Star’ı 16 Ağustos Pazartesi akşamı canlı yayında belli olacak. Saat 20:00 itibariyle GNÇ video paylaşım platformu kanalından canlı yayınlanacak final gecesinde Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen, bini aşkın video arasından ilk 10’a kalan finalistleri izleyecek ve ilk üçü belirleyecek. Yayın sırasında kendi müzikal deneyimlerini ve ilham verecek hikayelerini genç müzisyenlerle paylaşacak olan Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen aynı zamanda izleyiciler için sürpriz performanslara imza atacak.