Dünya klasiklerinden bölümlerin seslendirildiği “İş Sanat Okuma Tiyatrosu” yeni eserlerle devam ediyor. En popüler komedi eserleri arasında yer alan, Nikolay Gogol’un Müfettiş’i 14 Nisan’da, William Shakespeare’in Aşkın Emeği Boşuna adlı oyunu ise 28 Nisan’da ilk gösterimini yapacak.

Dünya klasiklerinden bölümlerin seslendirildiği “İş Sanat Okuma Tiyatrosu” yeni eserlerle devam ediyor. En popüler komedi eserleri arasında yer alan, Nikolay Gogol’un Müfettiş’i 14 Nisan’da, William Shakespeare’in Aşkın Emeği Boşuna adlı oyunu ise 28 Nisan’da ilk gösterimini yapacak. Nikolay Gogol’un beş perdelik bir oyun olarak kaleme aldığı ve 1836’da sahnelenen Çarlık Rusyası’ndaki bürokrasiyi eleştiren Müfettiş oyununu Mert Asutay ve Gökay Akgör seslendiriyor.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda bu sezon, Shakespeare’den Kış Masalı, Windsor’un Şen Kadınları, Macbeth, Antonius ve Kleopatra, Romeo ve Juliet, 12. Gece, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Kuru Gürültü, Othello’nun yanı sıra Lope de Vega’dan Olmedo Şövalyesi, Molire’den Kibarlık Budalası, Hastalık Hastası, Pierre-Augustin Beaumarchais’ten Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün, Anton Çehov’dan Evlenme Teklifi, Ayı ve Henrik Ibsen’den Peer Gynt eserleri yer aldı ve 1.5 milyondan fazla erişime ulaştı. Etkinlikler ilk gösterim tarihlerinde saat 20.30’dan itibaren kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesinden izlenebilecek.

Tüm etkinliklerin İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesi üzerinden sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacağı belirtildi.