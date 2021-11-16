‘Organik Pazar’ tüketicilerle buluşmaya başladı

Akbatı AVM, Nisa Organik iş birliği ile kasım ayı boyunca her cumartesi Feriköy Organik Pazarı’nı tüketicilerle buluşturuyor. Kasım ayı boyunca her cumartesi kurulacak pazarda katkısız üretilen sertifikalı organik ürünlere, taze mevsim sebzelerine ulaşmak mümkün.

Akbatı AVM, misafirlerini yeni bir durak noktası ile buluşturuyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamı desteklemek amacıyla Nisa Organik iş birliği ile Feriköy Organik Pazarı’nı AVM misafirlerine yakınlaştırarak sağlıklı ve temiz beslenmelerine yardımcı oluyor.

Kasım ayı boyunca her cumartesi günü AVM’nin zemin katında saat 10.00-20.00 arasında açık olacak olan pazarda, üreticilerin elinden katkısız, organik, sertifikalı ürünlere ulaşmak mümkün olacak. AVM, kurulan bu organik pazarla, temiz ve sağlıklı sofralara erişimi destekliyor.