Rave müziğin doğuş öyküsü izleyiciyi zaman yolculuğuna çıkaracak

Red Bull Media House tarafından hazırlanan 'After The Raves' belgesel serisi, DJ Tommie Sunshine eşliğinde; elektronik dans müziğin dünden bugüne yolculuğunu anlatıyor ve izleyenleri bu müziğin kökenlerini keşfe davet ediyor. Elektronik dans müziğin; house, techno, jungle, dubstep gibi tüm alt türlerinin dünya müziğinin merkezine henüz ulaşmadığı günleri anlatan belgesel; bugün festivallerin en çok aranan isimlerini ve müzik piyasasına yön veren DJ'lerini barındıran bu akımın çok öncelerini inceliyor. Bir zamanlar yerin altından ses veren rave müziğin öyküsü; DJ Tommie Sunshine aracılığı ile rave kültürünün bodrum katlarında, terk edilmiş depolarda yaşatıldığı günlerde işleniyor.

Tommie Sunshine, Red Bull TV için hazırladığı video serisi After The Raves'de Elektronik dans müzik tarihini, Hardwell, Dirty South, Paul Oakenfold, Afrojack, Fatboy Slim gibi yıldızlar ve elektronik dans müziğin geleceğine yön verecek yeteneklerle sohbetlere de yer veriyor. İlk bölümüyle Türkçe altyazılı olarak yayınlanan After the Raves belgeseli Los Angeles’ın ardından, Las Vegas, San Francisco, Paris, Ibiza ve Mysteryland'e kadar dünyanın dört bir yanında elektronik müzikle dolu bir seyahati konu alacak.