Red Bull BC One Dünya Finali’nde Türkiye’yi Jemrai ve Jester temsil edecek

Red Bull BC One’ın Türkiye Finali 3 Ekim 2021 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. Yarışmada birinciliği B-Girl’lerde Cemre ‘Jemrai’ Ece Kozbay, B-Boylar’da ise Oğuzhan ‘Jester’ Karademir aldı. Jemrai ve Jester, 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde Polonya’da gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil etmeye de hak kazandı.

Breaking yarışması olarak anılan Red Bull BC One’ın Türkiye Finali 3 Ekim 2021 tarihinde İzmir’de gerçekleştirildi. B-Boy ve B-Girl’lerin Türkiye’nin en iyisi olmak için hünerlerini sergilediği yarışma Tarihi Hava Gazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde düzenlendi. Finalistler B-Girl Jemrai ile B-Boy Jester, gösterdikleri performanslarla hem jüri üyeleri hem de izleyicilerin beğenisini topladı. DJ Markone’ın müzikleri eşliğinde rakipleriyle kozlarını paylaşan B-Boy ve B-Girl’ü, daha önce dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan belirledi. Jester ve Jemrai ayrıca 5-6 Kasım 2021’de Polonya’nın Gdansk kentinde gerçekleşecek dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Etkinlikte özel bir performansa imza atan rap sanatçısı Grogi ve MC Alvin’in, old school dansçılarla beraber gerçekleştirdikleri şov da izleyenlerden tam not aldı.

Türkiye Finali’nde ikinci kez mutlu sona ulaşan B-Girl Cemre ‘Jemrai’ Ece Kozbay, “Bu süreçte yarışmaya hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlandım. Oldukça zorlu bir süreçti ama hakkını vermişim ki buradayım ve çok mutluyum. Umarım emeklerimin karşılığını alacağım” diye konuştu. Yarışmanın 6. kez kazananı olan Oğuzhan ‘Jester’ Karademir ise, “Tekrar yarışmada Türkiye’nin en iyi breakdansçısı olduğum için çok mutluyum. Dünya Finali için heyecanlıyım. Bir an önce antrenmanlarıma geri dönmek istiyorum. Ben dansla var oluyorum” dedi.

Yarışmanın ön eleme turları ve breaking atölyeleri ise 2 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören ön elemelerde beceri ve stillerini sergileyerek birbirleriyle kıyasıya yarışan dansçılar, atölyelerde de başarılı bir performansın inceliklerini öğrenme fırsatını yakaladı.

Final Polonya’da

Dünya Finali 5-6 Kasım tarihlerinde Polonya’da gerçekleşecek. Her ülkenin finalistleri, dünya finalinde ‘en iyi’ olabilmek için yarışacak.