Sultangazi’de Engelleri aşan bir sergi: Dalınç Dijital Sanat Sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve Sultangazi Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen “Sanata engel yoktur” temalı ‘Dalınç Sergisi’, 15-17 Haziran tarihleri arasında Binbirdirek Sarnıcı’nda sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbul Dijital Sanat Festivali(IDAF), bu yılki başlangıcını Dalınç Dijital Sanat Sergisi ile yapıyor. Ziyaretçilerin ilk gün ücretsiz gezebilecekleri sergi, İstanbul’un en önemli tarihi mekânlarından olan Binbirdirek Sarnıcı’nda, 15-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sergi, hayata engelsiz bakan bireylere de unutamayacakları bir sanat deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Bu amaçla, sergi düzeni görme engellilere özel olarak dizayn edildi ve yine onlara özel, Braille alfabesiyle oluşturulmuş sergi katalogları hazırlandı. Sergiyi, onlara destek olacak bir refakatçi eşliğinde gezecek olan görme engelliler aynı zamanda tabletlerde hazırlanan dijital kataloglarla sergiyi sesli olarak da dinleyebilecekler.

Geçmişle gelecek buluşuyor

Dijital bir sanat olayına ev sahipliği yapması için, etkileyici tarihsel dokusuyla Binbirdirek Sarnıcı gibi bir mekânın tercih edilmiş olması, serginin ruhuna dair önemli bir mesaj içeriyor. Dalınç Dijital Sergisi, Binbirdirek Sarnıcı’nın tarihi atmosferini kültürümüzün manevi ögeleriyle harmanlayarak, ziyaretçilerini düşünce dünyasında derinlere dalmaya davet ediyor. Dijital teknolojinin imkânlarından yararlanılarak oluşturan sanat eserleri, ev sahibi mekânın sahip olduğu mistik atmosferden aldıkları güçle, ziyaretçilere unutamayacakları görsel ve işitsel bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

“Dalınç” kelimesi, “güzel bir görünüş, bir düşünce karşısında, kendinden geçercesine sessiz bir coşkuya dalma, tefekkür etme” anlamını taşıyor. Antik çağlardan beri, hayatın kaynağını anlamak amacıyla felsefenin odağında olan dört element (hava, ateş, toprak, su) ve bu elementleri tamamladığı kabul edilen beşincisi, yani “Dalınç”; serginin hareket noktasını oluşturuyor. Dalınç Sergisi, bu elementler arasında özellikle, Binbirdirek Sarnıcı’ndan hareketle, “su” ya odaklanıyor. Sergi aynı zamanda, modern çağın hızına ve sürekli değişen akımlarına ayak uydurmaya çalışan benliklerimizi de konu ediniyor.

Engellere yer olmayan bir sanat deneyimi

Dalınç Dijital Sergisi’nin, hayata engelsiz bakan bireylere de güzel bir deneyim yaşatacağını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; serginin anlamına değindiği konuşmasında, Sergi boyunca görme engelli bireylere destek olmak amacıyla yapacakları çalışmalar hakkında şöyle bilgi verdi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızı sanatla buluşturmanın gayreti içinde olduk. Pandemi koşullarından dolayı bir süredir sanat etkinliklerimizi sanal ortama taşıyarak devam ettirdik. Şimdi, geçmişle geleceği buluşturan çarpıcı bir sanat sergisine destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İsmini; “Güzel bir görünüş, bir düşünce karşısında; kendinden geçercesine sessiz bir coşkuya dalma, tefekkür etme” anlamındaki “Dalınç” kelimesinden alan dijital sergi, isminin yansıttığı üzere, katılımcılarını anlam ve idrak dolu bir yolculuğa davet ediyor. Sponsoru olmaktan gurur duyduğumuz Dalınç Dijital Sanat Sergisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, 15-17 Haziran tarihleri arasında Binbirdirek Sarnıcı’nda sanatseverlerle buluşacak. Eski çağlardan beri maddenin dört temel unsuru olarak kabul edilen ateş, hava, toprak ve su elementlerine beşinci ve tamamlayıcı olarak tefekkürü, yani “Dalınç”ı ekleyen sergi, bu elementleri odağına alarak hayata daha anlamlı bir bakış sunmayı vaat ediyor. Binbirdirek Sarnıcı’nın sunduğu tarihi atmosferle dijital sanat eserlerini buluşturan sergi, köklü kültürel mirasımızdan hareket alarak geleceğe uzanıyor. Doğduğumuz topraklarda daha derinlere kök salmadan tam anlamıyla beslenip büyümemiz ve serpilmemiz mümkün olamaz. Buradan hareketle, önce miras aldığımız büyük kültürümüze sahip çıkmalı, buradan aldığımız kuvvetle ufkumuzu genişleterek kâmil insan olma yolunda ilerlemeliyiz. Dalınç Sergisi’nin tarihle geleceği, günümüzden bahsedersek dijitali bir araya getirmiş olması, bu anlamda bizim için büyük önem taşıyor. Dalınç Dijital Sergisi’nde, görsel eserlerin yanı sıra ses temelli dijital sanat eserleri de önemli bir ağırlık taşıyor. Mekânın akustik atmosferiyle desteklenen bu eserler, dinleyicileri farklı bir dünyada gezintiye çıkarıyor. Bu açıdan sergi, özellikle görme engelli bireyler için ayrı bir önem taşıyor. Sultangazi Belediyesi olarak, engellerin yalnızca zihinlerde yer alan bir yanılsama olduğunun ve engelli bireylerin hayatta başaramayacakları hiçbir şey olmadığının her fırsatta altını çiziyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayatın ve toplumun içinde çok daha aktif rol alması gerektiğine inanıyoruz ve bu amaçla onlara elimizden gelen desteği vermeye gayret ediyoruz. Bu sergiye, özellikle hayata engelsiz bakan kardeşlerimiz için paydaşlık ediyoruz. “Sanata engel yoktur” ilkesiyle hareket ederek, sergide engelli kardeşlerimize yönelik özel çalışmalar gerçekleştireceğiz. Görme engelli kardeşlerimiz için sergi boyunca özel bir anlatım tekniği gerçekleştirilecek. Böylece engelli kardeşlerimizin sergiden en iyi şekilde istifade etmesini ve pandeminin sebep olduğu olumsuz psiko-sosyal etkilerden kurtulmasını hedefliyoruz. Kültür ve sanat dolu, engelsiz bir dünyada buluşmak dileğiyle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.”