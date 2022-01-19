Yarıyıl tatilinde çocuklara özel etkinlikler

Çocukların heyecanla bekledikleri iki haftalık yarıyıl tatili başlıyor. Eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer alacağı yarıyıl etkinlikleri 22 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında çocukları bekliyor.

Yarıyıl tatili döneminde çocuklar için; drama ve tiyatro, sanat, geri dönüşüm eğitimleri ile sokak oyunlarından oluşan bir takvim hazırlandı. Çocuklar ülkesi KidZania’da yarıyıl tatili döneminde çocuklara özel etkinlikler düzenleyecek. Girişten itibaren sağlık önlemleriyle karşılanan çocuklar, 65’ten fazla aktivite ve 120’den fazla mesleği eğlenerek deneyimleyecek.

Airport alanındaki karşılamayla çocuklar ülkesine adım atan çocuklar, 22 Ocak’ta yapılacak Karne Partisi ile tatillerine başlayacak. Tatil boyunca çocuklar, Erbulak Evi’nin hazırladığı Drama ve Tiyatro Eğitimi, Sanat Atölyesi, Kes-Yapıştır 3 Boyutlu Hayvan etkinliği, Süt Fabrikası, Ebeveyn Çocuk Geri Dönüşüm Atölyesi’nde eğlenecek. Çocuklar, ayrıca meydan etkinlikleri ve sokak oyunlarının yanı sıra dans etkinliğinde sevilen şarkılarla dans edip eğlenceli anlar geçirecek. Bunun yanında çocuklar tatile özel bir radyo yayını yapacak ve bir gazete hazırlayacak. Bache’nin Parti Evi’nde ise eğlendirici ve öğretici oyunlar oynayıp fotoğraf çektirme alanında çocuklar ülkesinde geçirdikleri anları fotoğraflayabilecek.