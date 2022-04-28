Kulüp Madalya sıralamasında Türkiye 3.'sü oldu
Silivri Karate Spor Kulübü, Türkiye Minikler Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda kulüp madalya sıralamasında 3. oldu.
Silivri Karate Spor Kulübü, 19-24 Nisan tarihlerinde, Sivas'ta 62 il'den, 316 kulüp ve 2600'e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Minikler Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda kulüp madalya sıralamasında 3. oldu. Şampiyonada 2 Altın, 2 Gümüş ve 2 Bronz madalya elde edildi.
*Alara Akbaş, 2009 bayan 49 kg'da Türkiye Şampiyonu,
*Elvin Ceren Balı, 2012 bayan 37 kg'da Türkiye Şampiyonu
*Duru Azra Türkmen, 2008 Bayan + 54 kg'da Türkiye 2.'si
*Emir Ali Çolak, 2011 Bay 40 kg'da Türkiye 2.'si
*M. Faruk Ceyhan, 2010 Bay 42 kg'da Türkiye 3.'sü
*M.Emin Kılıç, 2010 Bay 52 kg'da Türkiye 3.'sü oldu.