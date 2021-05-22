Çocuk oyuncu Mustafa Konak, karakterine hazırlandığı rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

“Fatma” adlı dizide Burcu Biricik’in otizmli oğlunu (Oğuz) canlandıran Mustafa Konak, bu role hazırlandığı rehabilitasyon merkezine ziyarette bulunarak otizmli çocuklarla oyunlar oynadı.

“Fatma” adlı dizide Burcu Biricik’in otizmli oğlunu (Oğuz) canlandıran Mustafa Konak, bu role hazırlandığı Yenilevent Özel Rehabilitasyon merkezine ziyarette bulunarak otizmli çocuklarla oyunlar oynadı. Konak’ın özel çocuklarla vakit geçirmesi role hazırlanmasına büyük katkı sağlıyor.

“İlerde Mustafa’nın daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum”

Oyuncunun Menajeri Ece Aytulun bu ziyaret ile alakalı yaptığı açıklamada, “Gözlem yeteneği çok yüksek olan oyuncumuz Mustafa’nın otizmli arkadaşlarıyla geçirdiği zaman onun role girmesine çok büyük katkı sağladı. Henüz 9 yaşındaki bir çocuğun bu sorumlulukla hareket etmesi menajeri olarak beni çok mutlu etti. İlerde Mustafa’nın daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi.

“Mustafa Konak’ın dizi çekimleri bittikten sonra da özel çocuklarımızı ziyaret etmesini de çok anlamlı buluyorum”

Konuyla alakalı İstanbul Rehabilitasyon Merkezleri Derneği Başkan Yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi Yıldır Karagül yaptığı açıklamada, “Toplum üzerinde otizmli bireyler ile ilgili farkındalık oluşturacak projelere yer verilmesi ülke adına çok sevindirici bir durum. Otizimli ve Down sendromlu bu özel çocuklarımıza farkındalık oluşturan bütün dizi ve film yapımcılarına senaristlerine ve emeği olan tüm set ekibine teşekkür ediyoruz. Mustafa Konak’ın dizi çekimleri bittikten sonra da özel çocuklarımızı unutmayıp onları ziyaret etmesini de çok anlamlı buluyorum” diye konuştu.