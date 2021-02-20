İbo Show konuğu Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşında? Nuri Sesigüzel aslen nereli, gerçek adı ne?

Nuri Sesigüzel, İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alıyor. Ses sanatçısı ve sinema oyuncusu olan Sesigüzel, Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. 1963 yılından beri sinema sektöründe yer alan Nuri Sesigüzel nereli, gerçek adı ne? İbo Show konuğu Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşında?

Nuri Sesigüzel, 1943 yılında, Şanlıurfa'da doğöuştur. Ses sanatçısı, sinema oyuncusu olan Nuri Sesigüzel 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi.

14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı.