banner4352

Konser gelirini yangın bölgesine bağışladılar

Ünlü Rock grubu Serdar Doğan Tim, Beylikdüzü’ndeki konser gelirini Muğla ve Antalya’daki yangın bölgelerine bağışladı.

Konser gelirini yangın bölgesine bağışladılar
banner3909
banner4336

Ünlü Rock grubu Serdar Doğan Tim, Beylikdüzü’ndeki konser gelirini Muğla ve Antalya’daki yangın bölgelerine bağışladı.

Grubun solisti Serdar Doğan, “Zor günlerden geçiyoruz. Yangınların tekrar yaşanmamasın diliyorum. Bugün aldığınız bütün biletler, yangın bölgesindeki ihtiyacı olanlara iletilecek. Böyle bir güzelliğe katkı sunduğu için değerli ağabeyimiz Gökhan Reis’e de teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Grup, 12 Ağustos Perşembe günü yine sahne alarak konser gelirlerini yeniden yangın bölgelerine bağışlayacak.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Beşiktaş’ın yeni transferi Alex Teixeira İstanbul’a...
Beşiktaş’ın yeni transferi Alex Teixeira İstanbul’a...
  1. SPOR

banner4391

banner4325

banner3841