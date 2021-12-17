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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın kendisine hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek soruşturma kapsamında ifade verdi.

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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın kendisine hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek soruşturma kapsamında ifade verdi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın kendisine hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek soruşturma kapsamında ifade verdi.
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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın kendisine hakaret ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şovmen Mehmet Ali Erbil, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek soruşturma kapsamında ifade verdi.

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