Mali Müşavirler Asel bebek için seferber oldu

İSMMMO Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen, SMA hastası Asel Bebek için meslektaşlarını bir araya getirdi.

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  • 16.06.2022 18:26
  • Güncelleme: 16.06.2022 18:26
Mali Müşavirler Asel bebek için seferber oldu
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Mali Müşavirler, SMA hastası Asel bebeğe umut olabilmek için insagram canlı yayınında buluştu. Instagram üzerinden gerçekleşen buluşmaya Türkiye'nin dört bir yanından oda başkanları katıldı.

Moderatörlüğünü İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen ile Eyüpcan Balaban ve Ahmet Kılıç’ın yaptığı canlı yayına başta İSMMMO Başkanı Erol Demirel olmak üzere çok sayıda ilden oda başkanı ve ilçe temsilcisi mali müşaviri katıldı.

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Geç saatlere kadar devam eden canlı yayında katılımcıların desteğiyle Asel bebeğin tedavisi için bağış toplandı.

Yusuf Eker
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