Maltepe'de çöken yol havadan görüntülendi

Maltepe'de Gülensu Mahallesi Gazi Sokak'ta yol çöktü. Binaların çatısına çöken yol havadan görüntülendi.

Maltepe'de çöken yol havadan görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Maltepe’de Gülensu Mahallesi Gazi Sokak’ta yol çöktü. Binaların çatısına çöken yol havadan görüntülendi.

Maltepe’de bariyerler ile kapatılan yol çöktü. Çökme sonucunda, yolun aşağısında bulunan bir gecekondunun çatısında hasar meydana geldi. Şans eseri olay sırasında yolda veya çevre evlerde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı engelledi. Önceden alınan tahliye tedbirleri sayesinde, yol kenarındaki evlerde oturanlar zarar görmedi. Öte yandan, çöken yol dron ile görüntülendi.

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