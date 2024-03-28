Maltepe'de çöken yol havadan görüntülendi
Maltepe'de Gülensu Mahallesi Gazi Sokak'ta yol çöktü. Binaların çatısına çöken yol havadan görüntülendi.
Maltepe’de Gülensu Mahallesi Gazi Sokak’ta yol çöktü. Binaların çatısına çöken yol havadan görüntülendi.
Maltepe’de bariyerler ile kapatılan yol çöktü. Çökme sonucunda, yolun aşağısında bulunan bir gecekondunun çatısında hasar meydana geldi. Şans eseri olay sırasında yolda veya çevre evlerde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı engelledi. Önceden alınan tahliye tedbirleri sayesinde, yol kenarındaki evlerde oturanlar zarar görmedi. Öte yandan, çöken yol dron ile görüntülendi.