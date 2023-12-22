Mamak Belediyesi genç çiftlere evlilik öncesi eğitim veriyor

Ankara’nın Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi, evlilik hazırlığı yapan çiftleri bilgilendirme amacıyla eğitimler gerçekleştiriyor.

Mamak Belediyesi, nikah tarihi alan çiftlere evlilik öncesi eğitim veriyor. Mamak Belediyesi Aile Danışma Merkezi tarafından verilen eğitimlerden biri daha Musiki Muallim Mektebi hikmet Şimşek Sahnesi’nde gerçekleşti. Aile Danışma Merkezi uzman psikologları tarafından verilen eğitimleri çiftler, can kulağı ile dinledi.

Evlilik öncesi eğitimde aile hukuku, aile yapısı, aile içi iletişim ve sınırlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı konuşmada, “Aile kavramı toplumumuz için çok kıymetli. Bizler Mamak Belediyesi olarak nikah tarihi alan çiftlerimize evlilik öncesi eğitimler veriyoruz. Boşanma sayısının maalesef hızla arttığı ülkemizde, aile içi iletişim noktasında çiftlerin bilinçlenmesini önemsiyoruz” diye konuştu.