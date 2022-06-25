Manyas'ta vatandaşları devre mülk satışı ile dolandıran 5 kişi yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Manyas'ın kırsal Kızık Mahallesi'nde faaliyet yürüten özel bir şirkete ait termal tesiste dolandırıcılık iddiası üzerine eş zamanlı olarak İstanbul ve Bandırma'da düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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  • 25.06.2022 00:10
  • Güncelleme: 25.06.2022 02:49
Manyas'ta vatandaşları devre mülk satışı ile dolandıran 5 kişi yakalandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Manyas’ın kırsal Kızık Mahallesi’nde faaliyet yürüten özel bir şirkete ait termal tesiste dolandırıcılık iddiası üzerine eş zamanlı olarak İstanbul ve Bandırma’da düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Manyas’ın kırsal Kızık Mahallesi’nde bulunan özel bir termal otel işletmesinin üniversite eğitimi almak için ilçeye gelen öğrencileri konaklama ihtiyaçlarını uygun fiyata sağlayacaklarını beyan ederek ve satışını yaptıkları devre mülkleri farklı kişilere usulsüz satış yapmak suretiyle dolandırdıkları iddiası üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili olarak 12 mağdurun beyanını alırken, Manyas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilere yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 5 şüpheli şahsın birçok vatandaşı yaklaşık 2 milyon 500 bin TL dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri paraları kripto para borsasına aktardıklarının belirlendiği açıklandı.

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Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Bandırma ilçesinde 1, Manyas ilçesinde 2 ve İstanbul’da 2 şüpheliye eş zamanlı operasyon yapıldığı, operasyon sonucu yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek, 1 dizüstü bilgisayar, bir adet masaüstü bilgisayar kasası, işletmeye ait dolandırıcılığa yönelik belge ve doküman ele geçirildi.

Şüpheliler T.A., B.Y.A., R.Y., S.K. ve Y.Y. ile ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.

İHA

Editör
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