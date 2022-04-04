Mart ayında en çok motorinin fiyatı arttı

Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 32,67 ile motorin olurken, kabak yüzde 23,26 ile en çok ucuzlayan ürün oldu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 04.04.2022 10:32
  • Güncelleme: 04.04.2022 10:45
Mart ayında en çok motorinin fiyatı arttı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Mart ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 32,67 ile motorin olurken, kabak yüzde 23,26 ile en çok ucuzlayan ürün oldu.

Enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti. Mart ayının zam şampiyonu mazot oldu. Mart ayında en fazla pahalanan ürünler, motorin yüzde 32,67, benzin yüzde 24,41, kömür ücreti yüzde 23,47, kuru soğan yüzde 20,56, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 20,01, kıvırcık yüzde 17,51, beyaz lahana yüzde 17,10, portakal yüzde 16,36, mantar yüzde 15,54, kuzu eti yüzde 14,95, tavuk eti yüzde 14,88, tüp gaz ücreti yüzde 14,57, dana eti yüzde 14,42, LPG (araba tüpü dolum) ücreti yüzde 14,33, ayçiçek yağı yüzde 13,34,muz yüzde 13,11, armut yüzde 12,88, odun ücreti yüzde 12,18, toz şeker yüzde 11,26, mücevher (altın) yüzde 10,62 olarak gerçekleşti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

En çok ucuzlayan ürünler ise şu şekilde sıralandı: "Kabak yüzde 23,26, domates yüzde 9,91, elektrik ücreti yüzde 9,70, ıspanak yüzde 8,73, kazak (kadın için) yüzde 7,89, hırka (kadın için) yüzde 6,33, maydanoz yüzde 6,33, nane yüzde 6,25, pırasa yüzde 5,77, kaban (erkek için) yüzde 5,44, kazak (erkek için) yüzde 4,69, erkek mont yüzde 4,66, havuç yüzde 4, kahve yüzde 3,78, kuru fasulye yüzde 3,18, salatalık yüzde 3,10, kaban (kadın için) yüzde 3,09, bulgur yüzde 2,81, salça yüzde 2,46, mercimek yüzde 2,44."

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
ŞAMPİYON Silivrispor

ŞAMPİYON Silivrispor

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

Silivri'de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivri’de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

Akıncı güven tazeledi

Akıncı güven tazeledi

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu'nu ağırladı

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu’nu ağırladı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çok Okunanlar
1
Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

2
Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

3
Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

4
Takip ettiği kadını silahla öldürdü, ardından kendi kafasına sıktı

Takip ettiği kadını silahla öldürdü, ardından kendi kafasına sıktı

5
İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

6
Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
DAHA FAZLA
Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Başkan Yılmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Ramazan Ayı Mesajı

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak