Mehmet Emin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı, Fenerköy Mahalle Muhtarım Muharrem Eren'in ağabeyi Mehmet Emin Eren son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 30.03.2022 18:56
  • Güncelleme: 30.03.2022 18:57
Mehmet Emin Eren son yolculuğuna uğurlandı
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mehmet Emin Eren (78), bugün öğle namazı sonrasında Fenerköy’de kılınan cenaze namazının ardından ebedi istirahatgahına tevdi edildi.
Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Siyasi parti yöneticileri, protokol mensuplarının yanı sıra muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri Eren ailesinin acısı paylaştı.
 

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