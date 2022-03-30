Başkan Yılmaz Mahalle Muhtarı ile Toplantı Düzenledi

Silivri Belediyesi tarafından Oğuz Aral Sergi Salonunda Mahalle Muhtarları İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Solak, Harun Akkan, Etüt Proje ve Kentsel Tasarım Müdürü Tarık Gürleyen, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren ve mahalle muhtarları katıldı. Başkan Yılmaz, toplantıda muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

“PANDEMİ SÜRECİNİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTTÜK”

Toplantının açılış konuşmasın yapan Başkan Yılmaz, “Öncelikle pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek Gurularında en fazla yükü çeken belediyemiz ve muhtarlarımız oldu. Bu süreci hep beraber başarılı bir şekilde yürüttük. Bu sebeple hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Silivri’mizin, mahallelerimizin, köylerimizin problemlerinin konuşulacağı bir toplantı ile sizlerle beraberiz. Silivri Belediyesi olarak 3 yılı geride bıraktığımız zaman zarfında bugüne kadar yapılmayan, unutulan, Türkiye’ye örnek olacak projeleri hep beraber hayata geçirdik. Bu toplantı ile de mahallelerimizin, köylerimizin, talep ve ihtiyaçlarını, sorunlarını istişare edeceğiz.” dedi.

EREN: “DESTEKLERİ İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren ise yaptığı konuşmada, “28 yıl muhtarlık görevim boyunca bu dönemki gibi hiçbir dönem yaşamadım. Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a köylerimize olan hizmetleri, bizlere verdiği değer için, yanımızda olduğu için, yaptığı hizmetlerle Silivri’mizi İstanbul’a, Türkiye’ye, dünyaya duyurduğu ve örnek olduğu için teşekkür ediyorum. Köylerimize verdiği arpa tohumu, saman, silaj ve her türlü desteği verdiği için şahsım ve tüm muhtarlarımız adına ayrıca teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “RAMAZAN BOYUNCA İFTAR SOFRALARI KURACAĞIZ”

Toplantıda muhtarları tek tek dinleyen Başkan Yılmaz, taleplerin çözümü için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yeni projeler ve çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Ramazan ayı geliyor. Bu Ramazan’da da Silivri Belediyemizin yardım kolileri muhtarlarımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacak. Bu ramazan boyunca ilçe genelinde iftarlarımız olacak. Silivri merkezde buz patenimizin bulunduğu yerde 600 kişilik iftar çadırımız 30 gün boyunca hizmet verecek. Silivri merkezdeki iftarlarımız burada gerçekleşecek. Ramazan ayı vesilesiyle yapacağımız yardımlar artacak. Bu vesile ile sizlerden mahallelerinizde yaşayan fakir, fukara, kimsesiz, ihtiyaç sahibi aileleri bizlere bildirmenizi istiyoruz. Bu vebal önce benim sonra sizlerin.” dedi.

“KÖYLERİMİZDE PLAN ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK”

Konuşmasında köylerde plan çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak bizim ilk vaadimiz planlı bir Silivri idi. Köylerimizin plan çalışmalarına başladık. Bunlarla ilgili mahalle ve köylerimizde toplantılar yapacağız. Sizler ne talep ediyorsunuz, biz ne düşünüyoruz bunları istişare edeceğiz. Yapacağımız planlar rant odaklı değil. Yeni imara açılacak alanlar yok. Mevcut alanlarda köylümüzün yaşadığı sorunları çözme adına bu planları yapıyoruz. Bu planları sizlerin önerisi ile tadil edebiliriz. Silivri’deki tarım arazileri aynen korunmaya devam edecek. Köylerimizin imar planlarını çok hızlı bir şekilde bitirip bu yıl içerisinde onaylatmayı hedefliyoruz.” dedi.

“SAYALAR, DANAMANDIRA VE ÇAYIRDERE’DE 126 PARSELİN SORUNU ÇÖZÜLECEK”

Maliye hazinesine ait parsellerdeki sorunlara da değinen Başkan Yılmaz, “Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere köylerimizde yaşanan problemler var. Bu köylerdeki maliye hazinesine ait 126 tane tespit edilmiş problem var. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murt Kurum’u ziyaret ettiğimde bu konuyu konuştuk. Bu problemlerin Silivri’de daha hızlı çözülebilmesi için bakanlığın yetkilerini Silivri Belediyesi’ne devrediyor. Bu 126 parselin satış işlemlerini Silivri Belediyesi gerçekleştirecek. Bu 3 köyümüzün muhtarı ile köylerimizde bir toplantı yapacağız. Bakanlıktan yetki gelir gelmez bu problemleri % 90 oranında çözmeyi hedefliyoruz. Bu müjdeyi de buradan vermiş olalım.” dedi.

“YERLİ TOHUM LANSMANI YAPACAĞIZ”

Yerli tohumun kullanımının öneminde değinerek toplantıya katılan muhtarları yerli tohum lansmanına da davet eden Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak 31 Mart Perşembe günü Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Trakya Tohumcular Derneği ile bir yerli tohum lansmanı yapacağız. Biz sürekli dışa bağımlı bir tarımdan bahsediyoruz. Ayçiçek yağı ithalatından dem vuruyoruz. Biz şunu söylüyoruz; artık Türkiye’de yerli ve milli sertifikalı tohumculuk ön plana çıkarılmalı. Bize düşen görev Silivri’den başlayacak bu yerli tohumları kullanmak. Perşembe günü saat 11.00’de Yaşar Kemal Fuaye Salonumuzda yerli tohumumuzun paydaşları ile beraber, tohumcularla beraber bir lansman yapacağız. Çiftçi paydaşlarımıza sesleneceğiz. Geçen yıl 500 dönüm yerli olmayan ayçiçeği ektik. Bu yıl TÜRAM’da 8 adet yerli tohum ekimi yaptık. Onlardan aldığımız sonuçla biz bu yıl 1000 dönüm ayçiçeğimizi yerli ve milli tohumlarımızla ekeceğiz. Bunun tanıtımını yapacağız. Bu programa da sizleri buradan davet ediyorum.” dedi.

“SİLİVRİ’DE ATMA KAZAN DÖNEMİNİ BAŞLATIYORUZ”

Silivri Belediyesi tarafından yürütülen Sıfır Atık Projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz, Silivri’de evsel atığın azaltılması adına yeni bir projeye başlayacaklarını söyleyerek, “Silivri Belediyesi olarak Sıfır Atık çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Seymen Mahallemizde atık toplama merkezi var. Bu merkeze her gün 12 bin ton çöp evsel atık geliyor. 20 yıl sonra Seymen’de depolanacak tek metre kare yer kalmayacak. Peki 20 yıl sonra çocuklarımız nereye depolayacak bu atıkları? Silivri Belediyesi olarak şunu düşündük; evlerimizde biriken cam, plastik, atık pil ve evsel atıkların yine evlerde ayrıştırmayı başarabilirsek Seymen’e 12 bin ton giden çöpü ayda 2 bin tonlara kadar düşürebiliriz. Bu amaçla Silivri’de ‘Atma Kazan’ dönemini başlatıyoruz. Artı Kart isminde bir kartımız olacak. Mobil Sıfır Atık Toplama araçlarımız köylerimize kadar gidecek. İletişim noktalarımızdan kart başvurularını toplayacağız. 10 adet atık toplama aracımız haftanın belirli günlerinde mahallelerimize gidecek hanımefendilerin evlerinde ayrıştırarak biriktirdiği atıkları toplayacak. Araçlarımızda bulunan sistemle ellerindeki artı kartlara getirdikleri çöp miktarının piyasa değeri bu karta yüklenmiş olacak. Kartlarında biriken para ile anlaşmalı marketlerden ihtiyaçlarını alabilecek. Böylelikle hem ev ekonomilerine katkı, hem de temiz bir çevre ile çocuklarının geleceğine katkı sunmuş olacaklar. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Toplantı sonrası mahalle muhtarları, yapılan hizmetler için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. Program, ikramlar ve günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.