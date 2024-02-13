Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgi, şefkat, merhamet ve vicdan, insanı insan yapan en önemli unsurlardan birdir. Yaradılışımız sevgiyle başlar ve yaşamımız boyunca sevgi üzerinden şekil bulan bir ömür süreriz. Sevgi insanın özüdür ve en güzel anahtarıdır. Her işin temelinde sevgi olunca aşılamayacak engel, yapılamayacak iş ve çözülemeyecek sorun yoktur.

Büyük Usta Neşet Ertaş’ın dediği gibi aşk ile çalışan yorulmaz. Göreve geldiğimiz günden beri bu anlayışla görev yapıyoruz. Çünkü biz Silivri’yi çok seviyoruz. İlçemizin her köşesine sevgiyle hizmet ulaştırıyoruz. Mesele Silivri’ye aşkla hizmet etmekse, üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Bu nedenle Silivrili hemşehrilerimizi yürekten seviyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çünkü bu topraklara karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.’ ifadesi, herkesin kulağına küpe olması gereken bir sözdür.

Bu duygularla milli ve manevi değerlerine, işine ve eşine sevdası olan herkesin sevgililer gününü kutluyor, en kalbi duygularla hürmetlerimi sunuyorum.”