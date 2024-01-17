Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Silivri'de Faaliyetini Sürdürüyor.

Kampüs mesleki yeterlilik belgelendirme ve gözetim hizmetleri LTD. ŞTİ, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane caddesi Hızır Ilkın Sokak No:14 adresinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TSEN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.

KAMPÜS MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME ve GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

06.11.2017 tarihinde AB-0179-Pakreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 09.01.2018 tarihinde YB-0122 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

VİZYON

Belgelendirmede seçkin ve güvenilir bir kurum olarak, sürdürülebilir bir hizmet vermek.

MİSYON

- Kişilerin hayat boyu elde ettikleri mesleki kazanımlarının belgelendirilmesi,

- İş verenlerin işinin ehli kişilerle çalışabilmesi,

- Ülkemizde üretilen ürünlerin kalite seviyesinin, üretenlerin kalitesine bağlı olduğu bilinciyle, yetkilendirilmiş olduğu sektörlerde, nitelikli iş gücü oluşturulması

- Topluma; her işi yapabildiğini düşünen bireyler yerine, mesleğinde uzman ve bilinçli bireylerin kazandırılması

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane caddesi Hızır Ilkın Sokak No:14

0534 313 29 73