MHP İlçe Başkanı Yalçın'dan 19 Mayıs mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, 'Ata'mızın 'Bütün ümidim gençliktir.' sözünden yola çıkarak ülkemizi 2023 Lider Ülke Türkiye hedefine ulaştıracak olan gençlerimiz olduğuna inanıyorum' dedi.

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  • 18.05.2022 21:48
  • Güncelleme: 18.05.2022 21:49
MHP İlçe Başkanı Yalçın'dan 19 Mayıs mesajı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlayıp mesajında şu ifadelere yer verdi; “103. yıl dönümüne ulaştığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hepinize en içten dileklerimi sunuyorum. 19 Mayıs 1919, yüce Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olan bir gündür.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aziz vatanın içerisinde bulunduğu duruma karşı bu kutlu mücadeleyi başlatmıştır. Tüm Anadolu’ya yayılan bağımsızlık mücadelesi milletimizin zaferi taçlanmış, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Tarih boyunca birçok zafere imza atan milletimiz Türk’ün zalime boyun eğmeyeceğini bu mücadele ile tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Büyük Atatürk, bu anlamlı günü ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan gençlerimize armağan etmiştir. Ata’mızın “Bütün ümidim gençliktir.” sözünden yola çıkarak ülkemizi 2023 Lider Ülke Türkiye hedefine ulaştıracak olan gençlerimiz olduğuna inanıyorum. Bu düşüncelerle, aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğü yolunda ilk adımın atıldığı anlamlı günün yıl dönümünde, bütün vatandaşlarımızın ve gençlerimizin bayramını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere gazilerimizi ve şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum.”

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SHA Editör
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