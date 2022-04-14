MHP İstanbul il teşkilatı iftarda buluştu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Teşkilatı'nın düzenlediği iftar yemeği yoğun il gördü. MHP İl Yönetimi ve Silivri İlçe Teşkilatı iftarlarını yüzlerce vatandaş ve partiliyle birlikte açtı.
İl Başkanı Birol Gür’ün ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alpaslan Doğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Başkanları, İlçe Kadın Kolları Başkanları’nın yanı sıra Silivri İlçe Teşkilatında da, İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Kadın Kolları başkanı Zerrin Çimen, Belediye Meclis Üyeleri Gökalp Kalaycı, Sultan Aşkın ve Ümit Seçkin katıldı.
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