MİT'ten nokta operasyon: 'Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani Eyalet Yürütme Kurulu üyesi etkisiz'

Edinilen bilgiye göre “Berxwedan Muş” kod adlı terörist Erhan Arman, terör örgütü PKK’ya katılmak üzereyken 2012’de yakalanmış, ardından serbest bırakılmıştı. Daha sonra 2013 yılında Muş kırsalından terör örgütü PKK’ya katıldığı tespit edilen Arman, yurt içinde silahlı faaliyetler yürüttü ve çok sayıda eyleme katıldı. Yurt içindeki silahlı faaliyetleri sonrasında Suriye’ye geçen terörist Arman, sonrasında Ayn El Arap’ta örgüte eleman temini çalışmaları yürüttü. Terörist Arman’ın ayrıca, Türkiye’ye illegal yollardan terör örgütü PKK/YPG mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize ettiği ve sonrasında 2019 yılında PKK/YPG terör örgütünün sözde Ayn El Arap Eyalet Yürütmesi’ne yönetici olarak getirildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Arman, yöneticilik görevi çerçevesinde Ayn El Arap eyaletinde örgütün sözde tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirildi. O tarihten bu yana Türkiye’nin ihtimal harekatlarına karşı örgüt savunmasını bizzat planladığı tespit edilen terörist Arman, özellikle Türkiye’ye terörist ve patlayıcı aktarması nedeniyle MİT tarafından ’etkisiz hale getirilecek örgüt mensupları’ listesine dahil edilmişti. MİT; yaptığı operasyon neticesinde, illegal yollardan örgüt mensupları ve patlayıcılarının yurt içine geçirilmesi faaliyetlerini organize eden önce terör örgütü PKK, sonrasında terör örgütü YPG içerisinde faaliyet yürüten bir üst düzey örgüt mensubunu daha etkisiz hale getirerek ülkemize yönelik eylemlere göz yumulmayacağı mesajını vermiş oldu.

Kobani dağılıyor

Güvenlik kaynakları; MİT’in bir hafta önce terör örgütü PKK’nın sözde Ayn El Arap Sorumlusu “Kendal Ermeni” kod adlı Şahin Tekintağaç’ı, ardından Erhan Arman’ı etkisiz hale getirildiği düşünüldüğünde, örgütün Ayn El Arap’ta yönetim zaafiyeti yaşadığını belirtiyor. Ayrıca bölgeden gelen bilgilerde, güvenlik güçlerince, genç örgüt kadrolarınca çok sevilen “Berxwedan Muş” kod adlı Erhan Arman’ın ölümünün, Ayn El Arap’ta alt düzeydeki PKK mensuplarında çözülme sağlayacağı öngörülüyor.